Brabant flitsprovincie; deze palen zorgden voor de meeste bekeuringen

EINDHOVEN - De flitspalen in Brabant hebben vorig ruim 600.000 keer geflitst. Vooral in de omgeving Eindhoven en Tilburg gingen veel bestuurders op de bon. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) die zijn opgevraagd door Local Focus.

Met een totaal van 671.648 boetes is Brabant op Zuid-Holland na de meest lucratieve provincie van Nederland. Laatstgenoemde staat met anderhalf miljoen bekeuringen fier aan kop. Ook bestuurders die door rood reden zijn bekeurd. Verreweg de meeste prenten waren voor het overschrijden van de maximumsnelheid.



Europaweg in Helmond op 1

De meest lucratieve paal van Brabant staat in Helmond. Op de Europaweg om precies te zijn. Deze kast staat met 50.771 bekeuringen bovenaan. De nummer twee op de lijst staat een stukje verderop aan de Beukenlaan in Eindhoven (39.856 boetes)



Uit de informatie blijkt niet hoeveel euro de verschillende kasten hebben opgebracht.



De Top 10:



1. Helmond, Europaweg / Hortsedijk - 50.771 bekeuringen

2. Eindhoven, Beukenlaan / Zeelsterstraat - 39.856 bekeuringen

3. Tilburg, Casper Houbenstraat - 33.666 bekeuringen

4. Eindhoven, Marconilaan - 27.082 bekeuringen

5. Helmond, Europaweg thv Mierloseweg - 22.465 bekeuringen

6. Boxtel, Bosscheweg 15.961 bekeuringen

7. Gemert-Bakel, Elsendorpseweg 15.707 bekeuringen

8. Goirle, Turnhoutsebaan 15,476 bekeuringen

9. Tilburg, N65 – Bosscheweg 14.788 bekeuringen

10. Eindhoven, John F. Kennedylaan (westbaan) 13.942 bekeuringen