Zwevende Jeroen Zoet op Sportfoto van het Jaar: 'Klassieke voetbalfoto'

EINDHOVEN - Eric Verhoeven heeft de beste sportfoto van het jaar 2016 gemaakt. De fotograaf maakte een foto van PSV-doelman Jeroen Zoet, zwevend door de lucht tijdens het duel met Ajax.

Volgens de jury is de foto 'een klassieke voetbalfoto die de hang naar de romantiek van vroeger bij je oproept', zo staat in het juryrapport. "Net als bij de vorige twee edities was ook dit jaar geen twijfel over de uiteindelijke winnaar. Het betreft een beeld van PSV-doelman Jeroen Zoet, die als een meeuw naar de bal zweeft. Gaat-ie erin of heeft hij de bal eruit getikt?"



Op de foto van Verhoeven van Soccrates Images is niet te zien of de bal uiteindelijk in het doel gaat. Dat is wel het geval, Zoet kan ondanks zijn mooie zweefduik niet voorkomen dat het schot van Davy Klaasen doel treft. Het duel eindigde halverwege december in 1-1.



De foto van Zoet is de derde winnende Sportfoto van het Jaar. Het is de derde keer dat de prijs is uitgereikt door NSP. In 2014 won Klaas-Jan van der Weij met een foto van een ruiter die van zijn paard werd gegooid in een waterbak. Vorig jaar won Koen Suyk met een beeld van een 'geconcentreerde, zwevende hockeyster'.Naast de Sportfoto van het Jaar werden ook de Sportjournalist van het Jaar (Thijs Zonneveld), de SPORTNEXT Talentenprijs (Fabian van der Poll) en Sportpersoonlijkheid van het jaar (Sven Kramer) uitgereikt.