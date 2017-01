Twintig jaar cel geëist tegen man (23) uit Rosmalen voor moord in IJsselstein

UTRECHT - Justitie heeft dinsdag twintig jaar cel geëist tegen een 23-jarige man uit Rosmalen en een leeftijdsgenoot uit het Zuid-Hollandse Vianen voor het doodschieten van Samir Erraghib in IJsselstein. De liquidatie vond in april 2016 op klaarlichte dag plaats. Het slachtoffer werd bij zijn huis voor de ogen van zijn 7-jarig dochtertje neergeschoten.

De 37-jarige man overleed later in het St. Antonius Ziekenhuis nadat hij daar door iemand anders naartoe was gebracht. De twee verdachten werden korte tijd daarna gearresteerd. Wat de reden voor de schietpartij was, is niet duidelijk.



Jeugdgevangenis

Bowy T., de 23-jarige man uit Rosmalen, had kort daarvoor een straf uitgezeten in een jeugdgevangenis voor een strafbaar feit. Hij stond op het punt om de tbs-kliniek te verlaten en verbleef op een resocialisatie-afdeling, waar cliënten worden voorbereid op hun terugkeer in de maatschappij.



Bowy T. heeft sinds zijn arrestatie geen woord gezegd over de moord of zijn rol daarin. De ander, Abdelghani el H., sprak dinsdag voor het eerst. Hij ontkent elke betrokkenheid. "Erg ongeloofwaardig", aldus het Openbaar Ministerie, dat beide mannen even schuldig acht aan de liquidatie.