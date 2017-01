Politie redt pechvogel 'Donald Duck' na botsing in Breda

BREDA - Eendjes, ze waggelen wel vaker zonder goed uit te kijken de weg op. En dan kan het door hun onoplettendheid dus ook flink misgaan.

Een woerd, laten we hem vanwege zijn pechdag voor het gemak even Donald noemen, werd dinsdagmiddag in Breda geschept door een automobilist.



Dierenarts

De bestuurder liet het diertje hulpeloos achter. Agenten van het Team Verkeer hebben de gewonde pechvogel naar de dierenarts gebracht. Het gesnavelde slachtoffertje gewikkeld in een plastic zak, beduusd voor zich uitkijkend.



Guus Geluk, eeuwige rivaal van Donald en eigenlijk een gans, had het er waarschijnlijk stukken beter vanaf gebracht.