Lezen we in de toekomst nog papieren boeken?

BREDA - Het oude, vertrouwde papieren boek digitaliseert in rap tempo. Vorig jaar zijn er 40 procent meer luisterboeken verkocht. Digitale boekenabonnementen zijn zelfs met 1000 procent gestegen. En opvallend: er werden meer digitale boeken verhuurd, dan er worden verkocht. Maar wat betekent dat voor de bibliotheek, zoals we hem nu kennen?

“Het papieren boek blijft.” Dat weet David Jansen van de Bibliotheek in Breda zeker. Maar hij weet ook zeker dat de bibliotheek gaat veranderen. “Maar hoe dat weet ik niet precies. Als ik dat wist, dan zat ik hier waarschijnlijk niet.”



Digitaal

Steeds meer mensen lezen hun boeken digitaal. “Al gaat het hier in Nederland niet zo snel als in het buitenland. Er worden nog steeds veel meer papieren boeken gelezen”, weet David. “Al zie je wel steeds meer dat de vorm van de informatie niet uitmaakt. Je kunt het lezen in een boek, op je telefoon of een e-reader. Het gaat veel meer om de informatie.”



De verkoop van e-books in Nederland is in het afgelopen jaar met zo'n 9 procent gestegen. Er werden ruim 2,8 miljoen digitale boeken verkocht. Het lenen van e-books via Bibliotheek.nl groeide vorig jaar snel in populariteit, blijkt uit cijfers van CB.