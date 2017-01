Inval in huis Berkdijksestraat in Tilburg om wapens

TILBURG - De politie heeft dinsdag aan het einde van de middag een inval gedaan in een huis aan de Berkdijksestraat in Tilburg. Dat gebeurde nadat er informatie was binnengekomen dat er in het pand een of meerdere vuurwapens lagen.

Volgens een woordvoerster van de politie is er niemand aangehouden. Of er vuurwapens aanwezig waren, is niet bekend.



De politie ging een huis binnen naast een cafetaria. Woensdag kan de politie mogelijk meer vertellen over de actie.