Theo Maassen maakt debuut als filmregisseur

EINDHOVEN - Theo Maassen maakt komende zomer zijn debuut als filmregisseur. De Eindhovenaar gaat de komedie Billy opnemen, over een buikspreker die een relatiecrisis krijgt met zijn pop. Dat meldt het productiebedrijf Pupkin Film dinsdag op Facebook.

Billy wordt een telefilm en wordt geproduceerd door Pupkin in samenwerking met de NTR. Wie er in de film gaan spelen, is niet onbekend. Maassen zelf zal geen rol vertolken. Het is niet bekend of de film ook in de bioscoop te zien zal zijn.