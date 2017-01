97-jarige opa gooit nog steeds strikes op de bowlingbaan [VIDEO]

EINDHOVEN - De tred met zware bal richting baan oogt niet bij alle aanwezigen even soepel. Maar er worden verrassend lepe effectballetjes gegooid bij de Mega Bowling in Eindhoven. De ietwat rimpelige vingers in de gaten van de bowlingballen behoren toe aan de leden van Bowlingclub The Oldtimers. Dinsdag vierden zij de 97ste verjaardag van hun oudste lid Nico van Alphen. "Ophouden doe ik niet!"

Terwijl de andere Oldtimers op de achtergrond de strijd met de kegels aangaan, vertelt Van Alphen aan Studio040 hoe hij ooit verandering van spijs overwoog: "Ik heb geprobeerd te kienen. Maar dat moet je liggen, die spelletjes." En blijkbaar liggen ze hem niet, want hij houdt het bij bowlen. "Het is een gezellig spel, een eerlijk spel." En er is nog een belangrijk aspect aan zijn hobby: "Dat ik beweeg. En een doel heb, iets om naartoe te gaan."



'Doorgedouwd' en teruggekomen

Elke week zijn tientallen Oldtimers op de van olie blinkende banen te vinden. Zo ook deze dinsdag. Voor Van Alphen aan zijn verjaardagsgebak mag, moet hij eerst aan de bak. In zijn rechterhand heeft hij een zwart met rode bowlingbal. Met zijn blik op de kegels zet hij koers richting baan 30. Hij bukt, laat los en kijkt. Eén kegel blijft staan. En die had best om gemogen, lijkt het gezicht van de bejaarde bowler te zeggen. "De ene keer gaat het goed, de andere keer niet. Dat is van zoveel factoren afhankelijk."



Een hond gooide twee jaar geleden roet in het eten op bowlinggebied. Maar als een heuse topsporter kwam Van Alphen tegenslag te boven. "Ik ging boodschappen doen. Een grote hond kwam op me af en duwde me tegen de grond aan. Toen scheurde ik mijn heup. Ik ben toen een eind teruggevallen met het bowlen. Maar ik heb 'doorgedouwd' en kom zachtjes aan weer terug."



Lang zal 'ie leven

Ad van Falier, wedstrijdleider bij The Oldtimers, bevestigt de topsportmentaliteit van de jarige job. "Die is heel trouw. Ik kan me niet herinneren dat hij ooit verstek heeft laten gaan. Alleen twee jaar geleden toen hij een paar weken uit de running was. Daarna kwam hij weer even enthousiast terug."



Gepensioneerden van Philips richtten in 1983 The Oltimers op. Sommige van de huidge leden zijn al dertig jaar lid. Mensen die hier beginnen met bowlen zeggen: "Dit wil ik niet meer missen."



Dan klinkt 'Lang zal hij leven' uit de speakers in het bowlingcentrum. En één ding is zeker, dat is de 97-jarige Van Alphen al gelukt. Vrolijk klapt hij mee op de muziek. En daarna? Bowlen natuurlijk.