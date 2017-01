Vijf gewonden en ravage na ongeluk met drie auto's in Roosendaal

ROOSENDAAL - Een ongeval met drie auto's heeft in de Stationsstraat in Roosendaal tot een ravage geleid. Een van de auto's vloog in brand en zowel een brandweerwagen als drie ambulances moesten er aan te pas komen. Er zijn vijf gewonden gevallen.

Voor één ernstig gewonde werd ook een traumahelikopter opgeroepen. De politie heeft de straat enkele uren afgezet voor nader onderzoek. De politie is op zoek naar getuigen van het ongeval.