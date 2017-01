Is het geen pareltje? Tilburgse kok ontdekt unieke 'schat' in oester

Het is onbekend wat de parel waard is (foto: Ferenc Triki)

TILBURG - Ze keken even raar op restaurant Monarh in Tilburg. Tijdens een kookworkshop ontdekte chef-kok Paul Kappé maandagavond een parel bij het openen van een oester. De unieke vondst is zeven milimeter groot.

Het is volgens hem de eerste parel van een Nederlandse kweker. Kappé kon zijn ogen nauwelijks geloven. ''We dachten in eerste instantie aan een normaal steentje uit de zee. Al snel kwamen we erachter dat dit niet zomaar een steentje was. Hij glinsterde een beetje. Toen dachten we: dit moet een pareltje zijn'', vertelt de chef-kok enthousiast.



Waarde onbekend

Hij is apetrots op zijn ontdekte 'schat'. ''Het is een droom voor elke kok om een keer in zijn carrière een pareltje tegen te komen en ik heb het nu al gevonden'', zegt hij lachend.



Wat de parel waard is, is onduidelijk. Dat kan volgens de chef-kok varieren van een paar tientjes tot enkele honderden euro's. Voor Kappé maakt dat niet uit. ''De parel gaan we mooi verwerken in een kunstwerk. Dat moet een aandenken worden aan deze ontdekking.''