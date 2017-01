Slippende auto ramt twee bomen omver in Rijsbergen

RIJSBERGEN - Een auto met Pools kenteken heeft in Rijsbergen twee bomen omvergereden. Dit gebeurde rond elf uur aan de Bredaseweg. De twee inzittenden zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Een van de verwonde inzittenden bood weerstand toen hij mee naar het ziekenhuis moest. Een politieagent ging om die reden mee in de ambulance en volgde er nog een politieauto. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De brandweer heeft de auto naar de kant gehaald en gelekte benzine opgeruimd.