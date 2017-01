Uit d'n erremoei! Samen strijden tegen armoede in Tilburg

TILBURG - Deurwaarders die maar blijven aanbellen en de angst dat ze zelfs de bedjes van je kinderen meenemen. Hoe betaal ik gas, water en stroom terwijl het geld van deze maand al bijna op is? Gemeente, school en andere instanties regelen zaken via het internet, maar wat nou als je niet eens geld voor een computer hebt? Een greep uit de vele problemen waar je tegen aan loopt als armoede toeslaat.

Armoede is een groot probleem waar velen niet voor durven uit te komen. We krijgen het nooit helemaal weg, maar het probleem moeten we wel bestrijden. Dat was de boodschap gisteravond van een groep Tilburgers, onder wie PvdA-politici. Ze waren samengekomen op een herkenbare plek voor mensen van klein vermogen: kringloopwinkel Peerke aan de Korvelseweg. De 'Armoede Challenge' leverde allerlei nuttige ideeën op.



Een van de deelnemers was moeder Leonie. Amper 50 jaar en nog niet zo lang weduwe. Ze moet zien rond te komen, met schulden, zonder werk en een uitkering. Haar drieling is aan het puberen. Maartje, Rick en Fleur zijn veertien jaar en in hun 'dure' tijd. "Bijna allemaal dezelfde kledingmaat, doorschuiven zit er niet in. Allemaal op de middelbare school", verzucht Leonie.



Creatief leven

Ze zijn gewend aan creatief leven in haar gezin. "Aanbiedingen in de supermarkt, tegen sluitingstijd gaan als er 35 procent korting op producten zit". Ze gaan om de paar jaar op vakantie, zeker niet jaarlijks. Als Leonie er niet uit komt roept ze 'help' via Facebook en komt er meestal wel een oplossing. Nu nog een baan vinden 'uit d'n erremoei', lacht Leonie.



Leonie en haar kinderen deden ook voorstellen om wat tegen de armoede te doen: een multifunctioneel centrum waar je alles vindt dat met armoede te maken heeft: van adviseurs tot voedselbank. Bij de jury en het publiek is veel sympathie voor de presentatie maar er zijn grote twijfels over de haalbaarheid, want zoiets kost vermoedelijk veel geld. Zo worden alle presentaties tegen het licht gehouden.



StadsTuinderij Piushaven

Uiteindelijk kiest de jury voor het plan van jacqueline Adriaanse en Ton Hendriks van StadsTuinderij Piushaven. Zij willen gaan koken en eten met de vrijwilligers die in de stadstuinderij groenten en kruiden telen. Op die manier willen ze hen uit hun sociale isolement helpen. Ton: "Mensen die heel weinig geld hebben kunne bij ons dan voor iets meer dan drie euro komen eten. Met groenten uit de stadstuin." Jacqueline: "Zo krijgen die mensen weer moed en het gevoel dat ze erbij horen."



Duizend euro

Ton en Jacqueline krijgen duizend euro om hun plan uit te voeren. En ze weten al wat ze van dat geld gaan doen. Jacqueline lachend: "Ik ga eerst een luxer kookstelletje kopen want nu heb ik een tweepitter." Ton vult aan: "En we hebben borden en bestek nodig als we willen dat mensen bij ons komen eten." Jacqueline: "Zo gaan we Tilburg er bovenop helpen, ik heb er in in!"