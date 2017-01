Gaat Den Bosch geld lenen voor minima makkelijker maken?

Geld lenen is nu erg duur voor minima

DEN BOSCH - De gemeente Den Bosch overweegt een renteverlaging voor minima die geld willen lenen bij de gemeentelijke kredietbank. Dat meldt het AD.

Mensen die geld willen lenen en niet meer bij een commerciële bank terechtkunnen door schulden of een BKR-registratie, kunnen aankloppen bij zo'n sociale kredietbank. Deze banken hanteren echter rentes die boven de tien procent liggen.



Er is een discussie op gang gekomen over deze hoge rentes. Den Haag verlaagt het rentetarief van 11,5 naar 2,3 procent. Zowel Rotterdam als Den Bosch onderzoeken een vergelijkbare maatregel.