Michael van Gerwen zondag gehuldigd door PSV

EINDHOVEN - Michael van Gerwen wordt zondag gehuldigd in de rust van de voetbalwedstrijd PSV-sc Heerenveen. Van Gerwen werd twee weken geleden wereldkampioen darts en is een fanatieke PSV-supporter.

Van Gerwen is bevriend met een aantal PSV-spelers. Doelman Jeroen Zoet en algemeen directeur Toon Gerbrands moedigden Van Gerwen op het WK in Engeland aan.



De 27-jarige Vlijmenaar is kort na het behalen van zijn wereldtitel op vakantie gegaan. Hij is al wel gehuldigd door de gemeente Boxtel.