ASML: hoe een chipmachinefabrikant een banenmotor en geldmachine werd [TIJDLIJN]

VELDHOVEN - In 1984 begon het als een afsplitsing van Philips, met een bescheiden omzet. Ruim dertig jaar later is ASML uit Veldhoven behalve chipmachinefabrikant ook een banenmotor. De omzet en winst overtreft ieder jaar weer de verwachtingen. Hoe is het zover gekomen?

1984-1992: de afsplitsing en het bijna-faillissement

ASML was de eerste tien jaar van de afsplitsing officieel nog van Philips. In 1992 ging het bedrijf na een moeilijk jaar bijna failliet, maar hield dankzij financiële ondersteuning van Philips toch nog het hoofd boven water.



Omzet

1984: 1,2 miljoen

1985: 3,7 miljoen

1986: 12,5 miljoen

1987: 37,8 miljoen

1988: 43,8 miljoen

1989: 91,1 miljoen

1990: 74,8 miljoen

1991: 65,0 miljoen

1992: 94,9 miljoen





Na deze moeilijke periode bleef ASML als een van de weinige bedrijven in de jaren negentig staande in hun branche. In 1995 bracht Philips het bedrijf naar de beurs en was het in 1998 alweer de op een na grootste chipmachineverkoper van de wereld.: 144 miljoen: 242 miljoen: 416 miljoen: 604 miljoen: 818 miljoen: 779 miljoen: 1,2 miljard: 2,2 miljardNa het opkopen van concurrenten en fuseren met andere bedrijven werd het Veldhovense techbedrijf de wereldmarktleider en is dat tot de dag van vandaag gebleven. Met meer dan 13,000 technici, zeventig locaties, in zestien landen en recordomzetten is het een van de meest succesvolle bedrijven ooit. Meer dan tachtig procent van de wereldmarkt is in handen van ASML.Sinds 2014 heeft de beurswaarde van de chipmachinefabrikanten zelfs die van ‘moederbedrijf’ ontstegen en zijn ze de grootste werkgever van Brabant. Het enige zware jaar was 2009, toen het bedrijf de crisis hard voelde.: 1,6 miljard: 2,0 miljard: 1,5 miljard: 2,4 miljard en 235 miljoen winst: 2,5 miljard en 311 miljoen winst: 3,6 miljard en 625 miljoen winst3,8 miljard en 688 miljoen winst: 2,9 miljard en 322 miljoen winst: 1,6 miljard en 152 miljoen verlies: 4,5 miljard en 1 miljard winst: 5,6 miljard en 1,5 miljard winst: 5,5 miljard en 1,1 miljard winst: 5,25 miljard en 1 miljard winst: 5,9 miljard en 1,2 miljard winst: 6,3 miljard en 1,4 miljard winst