Gaslek bij Subway in Tilburg, gaslek onder controle

TILBURG - Bij een filiaal van broodjeszaak Subway aan de Professor Goossenslaan in Tilburg is woensdagochtend een gaslek ontstaan.

Bij de aanleg van een slimme meter is een gasleiding geraakt. Uit voorzorg is het filiaal van Subway ontruimd. Volgens een woordvoerster van de Veiligheidsregio is het gaslek inmiddels onder controle. De omgeving van het gebouw is nog wel afgezet met linten.



Het is nog niet duidelijk wanneer het lek is gerepareerd en het gebouw kan worden vrijgegeven.