Geen aangifte tegen makers pornofilm Sint Jozefkerk

TILBURG - De Sint Jozefkerk in Tilburg gaat geen aangifte doen naar aanleiding van de opgenomen pornofilm in de kerk. "Het kerkbestuur en de politie kwamen samen tot die conclusie", zegt politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk. "Na overleg met de officier van justitie blijkt dat het kansrijker is om een civiele procedure te starten."

De kerk en het biechthokje waren het decor voor een pikante film die werd gepubliceerd op de zender van pornoactrice Kim Holland. De ontdekking veroorzaakte verontwaardiging bij de pastoor, de parochianen en het bisdom. De bisdomstaf adviseerde het kerkbestuur om aangifte te doen.



ZIE OOK: Kim Holland trekt boetekleed aan na pornofilm in biechtstoel: 'Ik ben zelf ook gelovig geweest'



Het is overigens niet zo dat de kerk niet welkom was om aangifte te doen. "Er zijn gewoon weinig artikelen op basis waarvan de kerk aangifte kon doen. Alleen huisvredebreuk of belediging. Dat eerste is een lastige, want de kerk is voor iedereen open. Natuurlijk niet voor seksuele handelingen", zegt Van Hooijdonk.



"Al met al zou het gewoon geen kansrijke aangifte zijn. Daarom hebben we na overleg met het OM aangeraden om geen aangifte te doen", zegt de woordvoerder.