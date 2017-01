Balkon vol hondenpoep wekt afschuw op internet

HELMOND - Een foto van een balkon vol hondenpoep in Helmond maakt de tongen los op de populaire videowebsite Dumpert.

Op de foto is een hond van de bewoner van een appartement te zien. Daar omheen zitten de tegels vol met uitwerpselen van de hond.



Onder de foto op Dumpert reageert iemand die zegt de buurvrouw van deze mensen te zijn. "De politie is hier geweest en heeft het een en ander geconstateerd en doorgezet naar de dierenpolitie. Hun conclusie: de honden zijn fysiek in orde. Er worden geen strafbare feiten gepleegd."



De vrouw laat het er niet bij zitten. Zij zegt bovendien op allerlei manieren overlast te ervaren van haar buren. Het is nog niet bekend waar in Helmond de foto precies is gemaakt.