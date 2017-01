De klokken van Arlington komen terug naar Asten

ASTEN - In de jaren vijftig schonk Nederland een carillon aan de beroemde Amerikaanse begraafplaats Arlington. Als beloning voor de bevrijding van Nederland en de Marshallhulp. De klokken zijn onder meer gegoten in Asten en Aarle-Rixtel. Het carillon wordt nu voor miljoenen gerenoveerd en de klokken komen daarom terug naar Asten.

De Amerikanen investeren miljoenen in de renovatie van het carillon. De totale kosten zijn 5,8 miljoen euro. Het carillon is in slechte staat. Op de begraafplaats Arlington, in de hoofdstad Washington, liggen beroemde Amerikanen begraven, zoals de presidenten Kennedy en Roosevelt.



Brabants klokje

"Het is een heel groot project", zegt Harry van der Loo trots. Hij is voorzitter van het bestuur van het museum Klok en Peel, dat er graag een tentoonstelling over wil maken. "Het is de bedoeling dat het huidige carillon met vijftig klokken wordt omgebouwd tot een nieuw instrument. Alle bestaande klokken worden daarvoor gebruikt." Het werk wordt gedaan door Eijsbouts in Asten.



Volgens Van der Loo is er ook een klokje gewijd aan 'North-Brabant'. "Er staat een mooi opschrift op, in het Latijn, waar Duke John, Hertog Jan, in voorkomt. Maar ook andere provincies zijn in het carillon vertegenwoordigd."





Het carillon wordt ook gemoderniseerd. "Het kan op afstand bespeeld worden, maar het is ook de bedoeling dat er concertprogramma's komen. Beiaardiers worden dan van over de hele wereld ingevlogen om een concert te spelen."