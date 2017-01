Tennisser Matwé Middelkoop naar tweede ronde op Australian Open

BREDA - Matwé Middelkoop (33) heeft woensdag de tweede ronde van de Australian Open bereikt. De tennisser uit Breda won met zijn dubbelpartner Wesley Koolhof van de Chileen Julio Peralta en de Argentijn Horacio Zeballos. Het werd 6-4 en 6-2.

Daarmee plaatste de Bredanaar zich voor de derde keer in zijn loopbaan voor de tweede ronde van een Grand Slam. In 2016 overleefde Middelkoop de eerste ronde op de Australian Open en Wimbledon. Dat zijn, tot nu toe, zijn beste prestaties.



Er is overigens een reële kans dat Middelkoop een nieuwe beste prestatie neer gaat zetten. In de tweede ronde van de Australian Open speelt hij, later deze week, tegen de Nederlander Jean-Julien Rojer en de Roemeen Horia Tecau.



Vorige week won het duo Middelkoop/Koolhof van deze heren in de kwartfinale van een toernooi in Sydney. Dat toernooi wisten de heren te winnen.