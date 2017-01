Noodtoestand Gambia: Marcoen Oomen uit Gilze vliegt noodgedwongen eerder naar huis

GILZE - Marcoen Oomen uit Gilze bedacht zich geen moment toen hij dinsdag een smsje kreeg van zijn reisorganisatie met de mededeling dat hij halsoverkop uit Gambia weg moet. Oomen is in het Afrikaanse land om hulpgoederen af te leveren. Reisorganisaties halen 1600 Nederlanders weg uit het land omdat er onrust dreigt te ontstaan door de machtsoverdracht tussen de oude en nieuwe president.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert mensen om niet naar het land te reizen. Donderdag zou de nieuwe president geïnaugureerd worden, maar in het land is de noodtoestand uitgeroepen. De oude president weigert namelijk plaats te maken voor de nieuwe president.



Ziekenhuisspullen en fietsen

Oomen levert met zijn stichting Gambia For You bijna iedere maand een container vol met hulpgoederen af in Gambia. "Deze keer waren het voornamelijk ziekenhuisspullen en fietsen", vertelt Marcoen terwijl hij druk bezig is de laatste spullen uit te delen.



"Ik zou eigenlijk vrijdag vliegen, maar vertrek nu twee dagen eerder", legt hij uit. "Ik ben hier al twee weken, maar sommige toeristen zijn hier gisteren aangekomen. Die hebben net een bak koffie kunnen drinken en kunnen weer naar huis", beschrijft hij de situatie.De Nederlanders die worden teruggehaald mogen ook blijven in het land. Daar heeft Oomen geen moment over getwijfeld. "Dat doe je dan op eigen risico en je weet niet wanneer je dan terug kan vliegen, dus ik vlieg gewoon mee terug vanmiddag."De Gilzenaar merkt goed aan de lokale bevolking dat ze ongerust zijn over de veiligheid in het land. "Veel mensen zijn gevlucht naar buurland Senegal", legt Oomen uit. "Vooral vrouwen en kinderen zijn vertokken." Ook het dagelijks leven in Gambia lijkt tot stilstand te komen. "Veel restaurants en winkels zijn al gesloten."Bang is Oomen niet, maar hij maakt zich wel zorgen over zijn kennissen in het land. "Er wordt hier gezegd dat het leger van Senegal misschien het land gaat binnenvallen. Ik hoop maar dat er geen slachtoffers vallen."