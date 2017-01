Massale zoektocht naar inbreker in omgeving Bartokstraat in Tilburg (Foto: Jeroen Stuve)

TILBURG - De politie is woensdagmiddag massaal op de been om in de omgeving van de Bartokstraat in Tilburg een voortvluchtige inbreker op te pakken.

De man werd betrapt bij een inbraak en vluchtte richting de Burgemeester Bechtweg. Bij de zoekactie zette de politie ook een speurhond in.



Volgens een Burgernetmelding gaat het om een lichtgetinte man met een grijze jas met een capuchon met daaronder een pet. Het is niet bekend of er inmiddels een verdachte is opgepakt.