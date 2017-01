Darters Willy van de Wiel en Mario Robbe gaan vol voor plek in PDC-circuit

TILBURG - Willy van de Wiel uit Rijen en Mario Robbe uit Tilburg willen terugkeren op het internationale dartspodium. Beide spelers doen vanaf donderdag een poging om een kaart voor de PDC te bemachtigen.

De PDC is de dartsbond waarbij ook wereldtoppers als Michael van Gerwen, Jelle Klaasen en Benito van de Pas hun kunsten vertonen. Om daar aan het dartscircus mee te mogen doen, moet een kaart worden veroverd. Bijna 500 darters doen de komende dagen een poging. Er zijn 28 kaarten te vergeven.



Vijf keer op Lakeside

Van de Wiel deed vijf keer (van 2009 tot en met 2013) mee aan Lakeside, het WK van dartsbond BDO. Zijn beste prestatie? In 2010, 2011 en 2012 haalde hij de tweede ronde. "De laatste drie jaar heb ik geen internationale toernooien meer gegooid", vertelt de Rijenaar. "Het was financieel niet meer op te brengen. Ik heb ook een gezin en een koophuis."

Van de Wiel in actie op Lakeside in 2010:



Dat Van de Wiel nu een poging gaat wagen om in het PDC-circuit terecht te komen, is eigenlijk uit puur toeval. "Ik heb vorig jaar een toernooi in Stampersgat gewonnen, daarvoor kreeg ik 1000 euro aan prijzengeld. Dat bedrag gebruik ik nu om naar Engeland te gaan om het kwalificatietoernooi te gooien."Over zijn kansen op een PDC-kaart zegt Van de Wiel: "Dat wordt heel moeilijk. Het niveau zal erg hoog zijn, Ik ben de laatste maanden flink aan het trainen en ik merk dat ik nog een goed niveau kan halen." Mocht hij een kaart winnen, blijven de financiën een punt van aandacht. "Ik moet er dan een sponsor bij zien te vinden. Daar zijn al gesprekken over gaande, maar eerst wil ik me focussen op het kwalificatietoernooi."De kwalificatie vindt plaats in Wigan. Van de Wiel reist daar woensdag samen met collega Mario Robbe heen. De Tilburger gooide twee keer op Lakeside. In 2007 en 2008 sneuvelde hij daar in de eerste ronde. "Ik ben na het toernooi van 2008 gestopt met gooien." Ook Robbe kon het financieel niet meer ophoesten. In 2013 begon hij weer met het gooien van toernooien, maar op de grote internationale podia zagen we hem niet meer.De Tilburger denkt dat hij een goede kans maakt op een PDC-kaart. "Het moet natuurlijk een beetje meezitten en er komt ook wat geluk bij kijken, maar ik heb er zeker de kwaliteiten voor om zo'n kaart te bemachtigen. Zeker als je ziet hoe goed ik sta te gooien tijdens trainingen."Robbe denkt dat hij, op termijn, bij de beste veertig dartsspelers van de wereld kan horen. "Dat moet ik kunnen halen. Als dat lukt, zijn de financiën het probleem ook niet meer." Het is namelijk vrij simpel: hoe hoger je op de ranglijst staat, hoe meer prijzengeld er wordt verdiend.Voorlopig heeft Robbe die inkomsten dus nog niet. "Ik word voorlopig financieel door Michael van Gerwen en Vincent van der Voort gesteund. Alles is gedekt. Vliegtickets, hotels, eten en drinken. Dat is echt super. Ik ben ook enorm gemotiveerd om er iets van te maken."