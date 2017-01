Familiedrama Reek: 7 jaar cel en tbs voor doodsteken van vrouw en verwonden van zoontje

DEN BOSCH - Vally V. is woensdag in hoger beroep veroordeeld tot zeven jaar cel en tbs. Dat is drie jaar meer dan de rechter hem in 2014 oplegde. De 45-jarige V. stak in april 2013 zijn vrouw Patricia Veldhoen dood. Zijn 12-jarige zoontje Harm raakte zwaargewond.

Volgens het hof is doodslag op Patricia bewezen, net als de poging tot doodslag op Harm. De uitspraak van het hof is gelijk aan de eis van justitie. De man uit Reek moet ook een schadevergoeding van 55.000 euro betalen aan zijn kinderen en de zus van zijn vrouw.



Verstopt

De destijds 10-jarige dochter Pien verstopte zich voor het geweld van haar vader. Zij wachtte op een donkere wc af tot het weer rustiger werd in huis. De man uit Reek leed aan een delirium (acute verwardheid) toen hij tot zijn daad kwam.



Volgens de dochter hield V. zijn vrouw tegen toen ze voor hem vluchtte. Hij had dus inzicht in waar hij mee bezig was, oordeelt het hof. Zijn agressieve gedrag en verwarde toestand waren niet het gevolg van antidepressiva die V. gebruikte.Het hof verklaarde dat zijn verwarde toestand kwam door ziekelijke stoornissen, de afbouw van medicijnen en alcohol. Omdat hij zelf het risico nam dat hij in de war zou raken, is V. gedeeltelijk toerekeningsvatbaar.In de vorige hofzitting liet V. weten het 'verschrikkelijk' te vinden wat hij had gedaan. Zijn zoontje vertelde in een videoboodschap dat hij boos was op zijn vader, maar ondanks alles wel van hem te houden.V. werd eerder door de rechter veroordeeld tot vier jaar celstraf en tbs . Justitie had toen ook al zeven jaar cel en tbs geëist