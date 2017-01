Extreem magere hond in Tilburg: geen 45, maar slechts 19,5 kilo

TILBURG - Een extreem magere hond is afgelopen maandag in Tilburg meegenomen door de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming en de politie. Het diertje woog nog maar 19,5 kilo, terwijl 45 kilo normaal is voor zo'n hond. Bij een dierenarts sterkt het beestje nu aan.

De politie ging maandagmiddag op bezoek bij een vrouw, omdat zij al lange tijd onbereikbaar was voor de instelling waar zij zorg van ontvangt. Toen agenten bij de vrouw binnenkwamen, zagen ze dat er heel dunne hond rondliep. Waar dit precies was, wil de Inspectiedienst niet zeggen.



'Hond zal het redden'

"De hond was met die 19,5 kilo natuurlijk veel te dun. Gelukkig was hij niet uitgedroogd. Dat kan zijn redding betekenen, want uitdroging is heel slecht voor de organen", vertelt Dik Nagtegaal, van de Landelijke Inspectie Dierenbescherming (LID). Hij denkt dat de hond het wel zal redden.



Hij denkt dat er bij dit baasje geen opzet in het spel was. "Ze was waarschijnlijk gewoon niet in staat om voor de hond te zorgen. Dat zie je vaker. Daar waar er dierenleed is, is er vaak ook sprake van mensenleed", legt hij.



'Kijk om je heen'

Toch valt het de LID wel op dat er de afgelopen twee weken veel meldingen van vermagerde dieren binnenkwamen. "Je vraagt je dan wel af waarom mensen niet eerder aan de bel hebben getrokken", zegt Nagtegaal. Hij roept mensen dan ook op om goed op te letten of ze geen vermagerde dieren zien. "Zowel op straat, als mensen die voor hun beroep bij andere mensen langsgaan. Liever een melding te veel, dan één te weinig."