Waarom zit hier een boomstam aan een boom vastgebonden? Vleermuizen!

WILLEMSTAD - Het Mauritshuis is sowieso een blikvanger in Willemstad, maar sinds dinsdag vergapen de voorbijgangers zich ook nog aan iets anders. Een mix van een boom, een afgezaagde stam en een paar spanbanden. Ecologisch maatwerk voor de bewoners. Het is namelijk een vleermuizennest.

De verhuizing van het nest lijkt zo eenvoudig, maar kende aan aanloop van meerdere jaren. Toen de gemeente Moerdijk in 2014 besloot een groot aantal lindes en esdoorns te kappen, werd er eerst onderzoek gedaan naar de mogelijke aanwezigheid van vleermuizen. Dat bleek het geval: watervleermuizen.



Goed beschermd

"En als je een ingreep doet in het landschap die een negatief effect kan hebben op vleermuizen, heb je een ontheffing nodig. Vleermuizen én hun vaste rust- en verblijfsplaatsen worden in Nederland namelijk goed beschermd", aldus Adri Clements uit De Heen. Hij is als ecoloog en adviseur nauw bij het project betrokken.



En de watervleermuis: die heeft maatwerk nodig. "We besloten ze zo langzaam mogelijk te verhuizen. Bomen werden drastisch gesnoeid, gekandelaberd, en er werden kasten opgehangen om de vleermuizen te laten wennen."



Uitzagen en ophangen

In de zomer van 2016 bleken de vleermuizen er nog steeds te zitten en eind vorig jaar volgde het besluit om het stuk boomstam met het vleermuizennest uit te zagen en vast te maken aan een andere boom. "Slechts een paar meter verderop. Met het gat in dezelfde richting als voorheen, zodat de zon de verblijfsplaats van dezelfde kant beschijnt", legt Clements uit.



In de tussentijd worden in andere bomen waar de specht een begin heeft gemaakt, de hollen verder uitgehold zodat de vleermuizen er in de toekomst wellicht hun thuis van kunnen maken.



Niemand thuis

Geïnteresseerden in het huidige stulpje langs de walkant kunnen hun fotocamera trouwens thuis laten. Het staat momenteel leeg. "In april of mei weten we of de vleermuizen hun nest weer komen bewonen", zegt Clements. Wordt vervolgd.