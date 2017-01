Eindhoven zet 55 meter hoge, vrolijke kindertekening op het lelijkste plein van de stad

EINDHOVEN - Vanaf het begin wilden ze er iets speciaals van maken. "Een gebouw dat op een ansichtkaart kan met 'Groeten uit Eindhoven' eronder," beschrijft Ferdinand Gremmen van projectontwikkelaar SDK de ambitie. Op het Eindhovense Marconiplein gaat hij een gebouw neerzetten dat eruitziet als een vrolijke kindertekening, mede-bedacht door de Eindhovense ontwerper Maarten Baas.

Het Marconiplein eindigde jaren geleden in een programma van de VPRO op de vierde plaats in het rijtje 'de lelijkste plekken van Nederland'. Het is nog steeds vooral een grote, drukke rotonde met daar omheen bebouwing die nergens bij lijkt te horen. Eindhovenaren kennen het plein als de plek waar ooit Garage Lichtstad stond.



Grauwe plek

Om op die grauwe plek wat moois neer te zetten, zocht Gremmen een aantal jaar geleden alweer contact met de Designacademy en met de befaamde ontwerper Maarten Baas. Er rolde een ontwerp uit waarbij een aantal bouwblokken als het ware ingepakt worden door gevels die er uitzien als een kindertekening, inclusief heldere kleuren, een scheef schoorsteentje en een boom op het dak.



De losse tekenachtige stijl hoort bij het werk van Maarten Baas. Tijdens de Dutch Design Week presenteerde hij meubelen die er ook zo 'getekend' uitzagen.Net als bij die meubels was het ook bij het nieuwe gebouw aan het Marconiplein niet makkelijk om die losse stijl in steen uit te voeren. "Dan zei Maarten 'Dat raam moet er uitzien alsof het met een stanleymes uit de muur is gesneden' ", aldus een van de architecten woensdagmorgen. "Dan moet je wel even nadenken hoe je dat gaat maken".De eerste tekeningen van het gebouw kwamen twee jaar gelden al naar buiten. Woensdagmorgen werd een maquette onthuld. ook heeft het Eindhovense college nu aangekondigd achter het plan te staan.In totaal vergt het plan een investering tussen de 20 en de 30 miljoen euro en omvat het ongeveer 230 appartementen met een eigen parkeergarage. Projectontwikkelaar SDK verwacht eind van het kaar met bouwen te kunnen beginnen.