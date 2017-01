Vrachtwagenchauffeur niet vervolgd voor aanrijden meisjes in Engelen

ENGELEN - De vrachtwagenchauffeur die in oktober 2015 twee meisjes in Engelen aanreed, wordt hiervoor niet vervolgd. De chauffeur heeft volgens justitie geen fouten gemaakt. Er is dan ook geen sprake van een strafbaar feit, zo is uit uitgebreid onderzoek gebleken.

De meisjes van toen 14 en 15 jaar fietsten op 28 oktober 2015 op de kruising van De Haverlij met De Beverspijken in Engelen toen ze werden aangereden. Ze raakten raakten zwaargewond.



In het onderzoek heeft de politie met de chauffeur, de slachtoffers en diverse getuigen gesproken. Er is onderzoek gedaan op de kruising en ook is er een 3D-animatie van het ongeluk gemaakt. Voor deze animatie is gebruikgemaakt van camerabeelden.



Betrokkenen ingelicht

Uit het onderzoek is gebleken dat de chauffeur niks fout heeft gedaan. De beslissing om hem niet te vervolgen, is volgens justitie aan alle betrokkenen bekendgemaakt.



Volgens de bestuursraad van Engelen is het kruispunt waar het ongeluk gebeurde gevaarlijk. De bestuursraad pleitte er al jaren geleden bij de gemeente Den Bosch voor om het hele stuk weg binnen de bebouwde kom te laten vallen. Zodat er op heel de weg een maximumsnelheid van vijftig kilometer per uur geldt.