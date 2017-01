Booming Brabant: provinciebestuurder Bert Pauli presenteert actuele cijfers over Brabantse economie

EINDHOVEN - Het derde seizoen van Booming Brabant, hét tv-programma over de Brabantse economie, staat op het punt van beginnen. In de eerste uitzending, donderdag om 17.55 uur, is onder meer provinciebestuurder Bert Pauli te gast. Hij houdt op verzoek van Booming Brabant de Brabantse economie tegen het licht. En hij presenteert actuele cijfers.

Ben je ook benieuwd hoe de Brabantse economie er anno 2017 voorstaat? In welke sectoren het van een leien dakje gaat en op welke punten moeten de komende jaren de mouwen nog eens extra worden opgestroopt? Wat verwacht de gedeputeerde van het komende jaar? Ziet hij de toekomst van de Brabantse economie zonnig in?



De tweede studiogast is August de Vocht uit Oisterwijk. Hij vertelt over zijn zoektocht naar kapitaal om zijn startup te financieren. Met zijn bedrijf No Food Wasted ontwikkelde hij de app ‘Afgeprijsd’ waarmee voedselverspilling wordt tegengegaan.De Vocht vertelt in Booming Brabant over belangrijke zaken en ervaringen bij het ontwikkelen van een nieuwe onderneming. Het hele proces is ook vastgelegd in de documentaire ‘BrabantDoc: The Rollercoaster Startup’. Omroep Brabant zendt deze documentaire zondag 22 januari uit.Booming Brabant besteedt verder aandacht aan innovatieve ideeën, verrassende startups en laat sprankelende familiebedrijven zien.Booming Brabant is elke donderdag vanaf 17.55 uur te zien en wordt daarna ieder uur herhaald. Op zondag kun je het programma onder andere om 11.30 en 12.30 uur bekijken. Alles weten over de Brabantse economie? Surf naar omroepbrabant.nl/boomingbrabant.