Straatrovers eisen geld en telefoon, maar stelen bril van jongen (14)

TILBURG - Een jongen van 14 jaar oud is dinsdagmiddag in Tilburg beroofd van zijn bril. Twee jongens wilden zijn telefoon en geld, maar toen bleek dat hij niets bij zich had pakten zij z'n bril af.

Het slachtoffer fietste iets na half negen 's avonds op het Mozartpad toen hij bij de kruising met de Heikantlaan werd tegengehouden door twee jongens. Ze riepen dat ze hem zouden neersteken als hij zijn geld en telefoon niet zou geven. Dat bleek hij helemaal niet bij zich te hebben.



De jongens doorzochten zijn zakken, maar vonden niets waardevols. Daarop besloot het duo dan maar zijn bril te stelen. Ze zijn er richting de Mozartflat vandoor gegaan.