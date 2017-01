Controle Fort Oranje in Rijsbergen: bejaarde in verrotte caravan en 33.000 euro belastingschuld

RIJSBERGEN - Zorgwekkende leefomstandigheden, een bejaarde man in een verrotte caravan, 19 beslagleggingen op auto’s en 33.000 euro aan openstaande belastingschulden. Dat is de korte opsomming van de resultaten van de zoveelste grote controle op camping Fort Oranje in Rijsbergen van dinsdag.

Tijdens de handhavingsactie werd onder anderen een bejaarde man aangetroffen die in een ‘verrotte’ caravan verbleef, hij was op meerdere plekken door de vloer gezakt. De man is op een andere plek ondergebracht.



Verder werd onder meer een vreemdeling aangehouden, moest een bestuurder zijn rijbewijs inleveren omdat hij te veel gedronken had, werden er twee prostituees gecontroleerd en schreef de politie elf bekeuringen uit voor allerlei mankementen aan auto’s.



Veel schulden

De Belastingdienst had een lucratieve dag. In verband met openstaande schulden werd negentien keer beslag gelegd op een auto waarvan er negen werden afgevoerd. De tien andere eigenaren krijgen nog vier weken de tijd om hun schuld te betalen. Er werd in totaal voor 33.036 euro geïnd.



De eigenaren van negentien andere auto's krijgen een BPM-naheffing aan de broek van 1900 euro. Dat is in totaal 28.500 euro.