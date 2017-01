Extreem grote hennepstekkerij ontdekt aan Terheijdenseweg in Breda

BREDA - De politie heeft dinsdagmiddag een grote hennepstekkerij ontdekt in Breda. Er stonden 13.000 hennepstekjes. Agenten vielen drie loodsen en een bedrijf binnen in Breda. Dat gebeurde aan de Terheijdenseweg en de Nieuwe Bredase Baan.

In de loodsen aan de Terheijdenseweg vond de politie de 13.000 hennepstekken. De plantjes waren weggestopt in een bestelauto en een keet die in een loods stond. Twee Bredanaars van 31 en 59 jaar oud werden hiervoor aangehouden.



'85 kwekerijen voorkomen'

Een doorsnee hennepstekkerij die de politie oprolt bestaat uit zo'n tweeduizend plantjes. De politie denkt met deze vangst zo'n 85 toekomstige hennepkwekerijen te hebben gedwarsboomd. De gemiddelde hennepkwekerij die in Breda en omstreken wordt opgerold bestaat namelijk uit 150 planten. Een simpel rekensommetje komt dan uit op ruim 85 kwekerijen.



Behalve de stekken nam de politie ook nog spullen in beslag om de hennepplanten mee te laten groeien. Diezelfde soort spullen vonden ze bij het bedrijf aan de Nieuwe Bredase Baan.



Vrouw en drie mannen opgepakt

In een auto die bij dat bedrijf geparkeerd stond, lag een tas met hennep. Daarvoor werd een 43-jarige Bredase vrouw opgepakt. De politie arresteerde ook nog drie mannen. Een Bredanaar van 47, een 38-jarige man uit Wijchen en een 35-jarige zonder vaste verblijfplaats.



Die laatste en de vrouw zijn na verhoor weer vrijgelaten door de politie. Alle plantjes en spullen zijn in beslag genomen en zullen worden vernietigd.