Glazen huis met gouden ei op het dak verdeelt Den Bosch tot op het bot

DEN BOSCH - Lichtkunstenaar Dorette Sturm uit Den Bosch ligt in de provinciale hoofdstad momenteel zwaar onder vuur. Aanleiding voor de commotie is een ontwerp van Sturm voor een nieuw gebouw op de Bossche Markt. Dat gebouw zou moeten verrijzen op de plek waar vorig jaar nog het pand van de Pearl stond. Sturm ontwierp een glazen huis met op het dak een gouden ei.

Nadat op Facebook een eerste foto was geplaatst van het ontwerp ging het in De Bosch en met name op Facebook helemaal los. In een gesprek benadrukt Sturm dat het een ontwerp is dat op verzoek is gemaakt. Het is gepresenteerd op een avond van het Bosch Architectuur Initiatief. Meewerken aan een reportage wil ze niet, omdat ze huiverig is dat de nadruk dan te veel op alle reacties zou komen te liggen en niet bij de inhoud.



Meningen lopen uiteen

Op de Markt in Den Bosch lopen de reacties inderdaad ver uiteen. Maar, anders dan bij het plaatsen van een reactie op Facebook, beargumenteren mensen ook waarom ze het wel of niet mooi vinden.



Natuurlijk hoor je kreten als 'ik vind het verschrikkelijk'. Maar er zijn ook mensen die het verhaal achter het ontwerp erg leuk vinden. Volgens Sturm verbeeldt het gouden ei een drakenei dat weer is afgeleid van het plaatselijk zeer bekende moerasverhaal.



Te modern

Het meest gehoorde bezwaar is dat het glazen huis met een gouden ei op het dak te modern zou zijn voor de historische Markt van Den Bosch. Passanten willen vooral dat op de plek van de ingestorte Pearle een pand wordt gebouwd met een historisch exterieur.



Kreten als 'wat mot dat voorstellen' zijn er ook. Maar de de meerderheid van de passanten die naar een mening word gevraagd over het glazen huis met het gouden ei is genuanceerd.