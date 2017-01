Wat is Virgil Van Dijk waard? En wat is de ideale club voor hem?

BREDA - De transfermarkt is deze hele maand open. Dat is dus het moment voor voetbalclubs om spelers te (ver)kopen. De naam van Virgil van Dijk valt daarbij opvallend vaak. De Bredase verdediger van Southampton wordt in verband gebracht met topclubs als Manchester United, Liverpool, Chelsea, Everton en Paris Saint-Germain. Wat moet Van Dijk doen? Wij vroegen het drie kenners: Aad de Mos, Sjoerd Mossou en Paul Post.

Waarom is Van Dijk op dit moment zo gewild?



Aad de Mos (voetbalanalist en oud-voetbaltrainer): "Hij staat positioneel altijd goed. Daarnaast is Van Dijk een uitstekende kopper en kan hij uitstekend opbouwen."



Sjoerd Mossou (journalist AD, volgt Oranje op de voet): "Van Dijk is een moderne, sterke verdediger die zich geweldig heeft ontwikkeld. Voor Engelse begrippen kan hij behoorlijk opbouwen, maar bovenal is hij compleet. Snel, fysiek, goed in de lucht. Bovendien: hij heeft steeds minder momenten van verslapping, of gebrekkige concentratie. Louis van Gaal zag het als bondscoach nog absoluut niet in hem zitten. Die vond dat hij zogenoemde 'oriëntatie' tekort kwam. Daar heeft Van Dijk erg knap mee afgerekend. Hij is inmiddels een zekerheidje bij Oranje."



Paul Post (sportjournalist bij Omroep Brabant): "Als je naar Van Dijk kijkt, zie je een verdediger zoals een verdediger er in mijn ogen uit hoort te zien. Hij is robuust en meedogenloos. En bovendien: er zit nog rek in. Ik denk dat hij nog beter kan worden. Wat verder in zijn voordeel spreekt, is dat hij af en toe een goaltje meepikt. Ik gok dat er de nodige scouts nu balen, omdat hij in Nederland nooit echt tot de echte toppers werd gerekend. Pas nu hij in Engeland speelt, is dat het geval."



Wat zou een goede volgende stap zijn voor Van Dijk?



Aad de Mos: "Arsenal, Manchester United, Paris Saint-Germain of Atlético Madrid."



Sjoerd Mossou: "De Engelse top, Bij Celtic en Southampton is hij stilaan toe gegroeid naar dat niveau. Het zou perfect passen in de opbouw van zijn loopbaan. Daarnaast past hij met zijn speelstijl perfect in de Premier League."



Paul Post: "Ik ben het met Sjoerd eens. Van Dijk moet lekker in Engeland blijven. Ik zou zeker niet naar Paris Saint-Germain gaan. Die ploeg is momenteel aangeschoten wild."



Welk prijskaartje hangt er momenteel om de nek van Van Dijk?



Aad de Mos: "35 miljoen euro."



Sjoerd Mossou: "Engelse clubs betalen absurde bedragen aan elkaar voor spelers, zelfs voor de categorie lik m'n vestje. Van Dijk heeft een doorlopend contract, is pas 25 jaar. Dan moet je in de Premier League al snel aan pakweg 30 à 40 miljoen denken."



Paul Post: "Dat is een beetje wat de gek er voor geeft. Dat zou zomaar 40 miljoen euro kunnen zijn. Die bedragen zijn echt exorbitant. Maar het gaat ook bij hem echt om vele tientallen miljoenen."



Virgil van Dijk komt uit Breda, is 25 jaar en speelde in de jeugdopleiding van Willem II. Hij kwam drie seizoenen voor FC Groningen in de Nederlandse eredivisie uit. In 2013 ging de verdediger naar de Schotse topclub Celtic. In september 2015 ging hij voor ruim 15 miljoen euro naar het Engelse Southampton. Een maand later maakte hij zijn debuut in Oranje. Inmiddels is Van Dijk zowel bij Southampton als Oranje een vaste waarde.