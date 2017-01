Verbied kunstgras! Willem II-coach Van de Looi weet wel hoe eredivisie beter wordt

TILBURG - Willem II-trainer Erwin van de Looi is niet enthousiast over het plan van de KNVB om de eredivisie in te krimpen naar zestien clubs. Tijdens een bijeenkomst voor sponsoren, dinsdagavond in Tilburg, gaf de oefenmeester aan dat niet als een verbetering te zien.

"Je kunt beter de trainersopleiding verbeteren en spelen op kunstgras verbieden", zo werd opgetekend uit de mond van de coach. "Daardoor krijg je het Nederlandse voetbal op een hoger plan dan de eredivisie in te krimpen."



Operationeel directeur Gijs de Jong van de KNVB gaf vorige week aan dat de eredivisie zo snel mogelijk moet worden ingekrimpt. In mei gaan de clubs zich over een eventuele nieuwe opzet buigen.



Handhaven

Willem II staat momenteel op de twaalfde plaats in de eredivisie. De Tilburgers willen zich dit seizoen zo snel mogelijk veiligspelen, om zich zo te handhaven op het hoogste niveau. De nieuwe plannen zouden pas in 2018/2019 ingaan.