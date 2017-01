Auto rijdt tegen lantaarnpaal op N65, file richting Tilburg

BERKEL-ENSCHOT - Een auto is woensdagmiddag rond kwart over vier van de weg geraakt en tegen een lantaarnpaal gebotst op de N65. De bestuurder raakte gewond is en met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Er staat nog altijd een file op de weg richting Tilburg.

Het is onduidelijk hoe ernstig de verwondingen van de man zijn.



Het ongeval gebeurde tussen Oisterwijk en Berkel-Enschot. Omdat er in beide rijrichtingen een rijstrook werd gesloten, kampt het verkeer op de weg richting Tilburg rond vijf uur nog altijd met een vertraging van bijna een half uur. Wel zijn de rijstroken inmiddels weer geopend.