Hoe veel betaal je voor een geheim kunstwerk?

BREDA - De Bossche kunstenaar Malou van Doormaal begint in februari met de verkoop van een geheim kunstwerk. De kopers mogen zelf weten hoeveel zij voor het kunstwerk bieden. Wie het werk koopt, tekent ook een contract waarin een geheimhoudingsclausule is opgenomen. Een eerste klant heeft zich volgens Malou al gemeld.

In een telefoongesprek over haar actie houdt Malou haar lippen stijf op elkaar na de vraag wat het kunstwerk nou precies is. Dat meerdere mensen het kunstwerk kunnen kopen, wijst erop dat het in ieder geval niet gaat om een uniek voorwerp maar zelfs daar wil ze verder níets over zeggen.



Rotterdam Art Fair

Malou begint met de verkoop van haar geheime kunstwerk op 9 februari, op de Rotterdam Art Fair. Wie Malou's geheimzinnige werk wil kopen, moet eerst met haar in gesprek. "Ik wil een vertrouwensband opbouwen met de kopers," zegt de kunstenares heel duidelijk. "Zij moeten ook zeker weten dat ik geen oplichter ben". Na het gesprek draagt Malou haar kunstwerk over aan de klant.



Malou loopt al te denken over haar plannetje sinds ze zich op kunstacademie St. Joost verdiepte in kunst en economie. Wie met haar in gesprek gaat, moet automatisch nadenken over de waarde die kunst heeft.



Berenpak

Op de Engaged Art Fair maakte Malou (gekleed in een berenpak) in december al reclame voor haar geheime kunstwerk. Dat leverde al meteen een eerste klant op al moet die ook wachten tot februari voor hij weet wat Malou levert.



De Bossche kunstenares werkt samen met KOP, een Bredase kunstenaarsorganisatie. Die hebben het Moneymakersproject, dat kunstenaars helpt om geld te verdienen met hun activiteiten. Vorig jaar deed een groep Rotterdamse kunstenaars mee aan dat project; zij verkochten dozen met cadeautjes die 'Bredase gezelligheid' als thema hadden.