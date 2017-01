Omwonenden willen maatregelen na ernstig ongeluk Roosendaal: 'Het is hier een racebaan'

ROOSENDAAL - De Stationsstraat in Roosendaal is een racebaan. Dat zeggen bewoners, nadat er dinsdagavond een flink ongeluk gebeurde. Drie auto's botsten daar frontaal op elkaar. Drie mensen raakten gewond, waarvan één ernstig. En dat komt, zo zeggen ze in de straat, omdat er veel te hard wordt gereden.

"Het lijkt soms gewoon op een dodenweg", zegt Mieke Pennings. Ze woont aan de Stationsstraat en heeft al veel ongelukken zien gebeuren. "Auto's die de bocht uitvliegen, doorrijden als er iemand wil oversteken. Het is echt verschrikkelijk."



Tientallen kilometers te hard

Het grootste probleem van de weg is dat er geen 'beperkingen' zijn, zo zegt Pennings. "Het is een groot, lang stuk waar je makkelijk 120 kilometer per uur kan rijden als je dat zou willen. Er zijn geen vluchtheuvels, er is geen flitspaal en er is geen doorgetrokken streep."



Pauline van Waesberghe beaamt het verhaal van Pennings. Ze woont al tientallen jaren langs de Stationsstraat. "Het wordt van kwaad tot erger. Elke dag denk ik: dat gaat maar net goed. Tot gisteren..."



'Ik steek niet meer over'

Van Waesberghe ziet slecht en heeft een blindengeleidehond. Maar zelfs met de hond durft ze de Stationsstraat niet over te steken. "Ze rijden hier zo hard, dat ik ze niet hoor aankomen. Dan ben ik te laat. Dus nee, ik steek hier niet meer over."



Doorgetrokken streep

De oplossing volgens de omwonenden? "In ieder geval een doorgetrokken streep. Dan kunnen ze hier niet meer inhalen en was waarschijnlijk dat ongeluk van gisteren al niet gebeurd."



Een voorlichter van de gemeente Roosendaal heeft aangegeven eerst het politieonderzoek af te wachten, voordat ze wil reageren op de klachten van omwonenden.