Nabestaanden familiedrama Reek blij met straf Vally V.: 'Maar compenseert nooit het verlies'

REEK - De veroordeling van Vally V. uit Reek zorgt voor tevredenheid bij de nabestaanden van de doodgestoken Patricia Veldhoen. "Hoe triest de gebeurtenis ook is, we zijn blij met deze straf."

V. stak in april 2013 zijn vrouw dood. Zijn 12-jarige zoon Harm raakte zwaargewond. Hij liep hersenletsel op nadat hij tegen de schuifpui was geduwd en met een bestekbak was geslagen. Dochter Pien sloot zichzelf op in de wc. Woensdag werd de man uit Reek voor zijn daad veroordeeld tot zeven jaar cel en tbs.



'Tbs belangrijk'

Jeroen van Druten en zijn vrouw, de zus van Patricia, kregen de voogdij over Harm en Pien. Volgens Van Druten is zijn pleegzoon blij met de straf. "Hij houdt van zijn vader, maar hij weet heel goed dat er wat mis is. Met name de tbs is belangrijk voor hem omdat hij vindt dat zijn papa dan genezen kan worden."



De zoon heeft ondanks de verschrikkelijke gebeurtenis goed contact met zijn vader. Van Druten: "Hij gaat regelmatig op bezoek in de gevangenis in Vught. Mijn pleegdochter staat daar anders in. Zij was eerst bang en nu vooral boos. Ze wil liever niets met haar vader te maken hebben."



Afspraak

Van Druten en zijn vrouw hadden een goede relatie met V. en Patricia. "We hadden afgesproken voor elkaars kinderen te zorgen als er iets zou gebeuren. Toen dit gebeurde, hebben wij meteen tegen elkaar gezegd dat we die afspraak zouden nakomen."



Beide families hebben nog altijd contact met elkaar. "We vinden dat de kinderen hier nooit last van moeten hebben. We gaan gewoon met elkaar om en dat gaat gelukkig goed."