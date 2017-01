Stroomstoring in Etten-Leur opgelost: 850 huishoudens weer aangesloten

ETTEN-LEUR - In Etten-Leur zijn zo'n 850 huishoudens woensdagmiddag getroffen door een stroomstoring. Dat gebeurde rond vijf uur. Een uur later was het euvel verholpen.

De gedupeerde inwoners wonen in het centrum en de wijken Grauwe Polder, Lage Banken en Lage Banakkers.