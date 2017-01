DEN BOSCH - De stroomstoring in de regio Amsterdam van dinsdag kreeg woensdag in een groot aantal dagbladen van de Persgroep een zeer Brabants vervolg. Naast de vele journalistieke verhalen over de oorzaak en gevolgen van de stroomstoring, werd ook de bekende cartoonist Ruben L. Oppenheimer gevraagd om zijn visie te geven op de enorme stroomstoring. Oppenheimer maakte een simpele cartoon, met een voor ons zeer bekende verlichtende tekst.

Oppenheimer tekende naar aanleiding van de stoomuitval een soort vissenkom, een vissenkom die bijvoorbeeld in een Amsterdamse huiskamer zou kunnen staan. Door de stroomuitval zwommen de vissen uiteraard ook in het pikdonker en op dat moment komt de mooiste provincie van Nederland in beeld.



Licht in de duisternis

Minstens één vis moest volgens de tekenaar aan ons denken, aan Brabant. "En dan denk ik aan Brabant, want daar brandt nog licht", lijkt de vis in zijn donkere water te verzuchten. Een tekst die wij, trotse Brabanders, uiteraard kennen van ons officieuze volkslied Brabant van Guus Meeuwis. Daaag donker Amsterdam, blub.



"De Peel en de Kempen en de Meierij, maar het mooiste aan Brabant ben jij dat ben jij. Ik loop hier alleen in een te stille stad, Ik heb eigenlijk nooit last van heimwee gehad. Maar de mensen ze slapen, de wereld gaat dicht

En dan denk ik aan Brabant, want daar brandt nog licht

En dan denk ik aan Brabant, want daar brandt nog licht

En dan denk ik aan Brabant, want daar brandt nog licht"