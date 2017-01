PSV verdient dik miljoen aan transfer Memphis Depay naar Olympique Lyon

EINDHOVEN - De transfer van Memphis Depay naar Olympique Lyon is zo goed als rond. Dat melden Franse media. De aanvaller uit de stal van PSV wist bij Manchester United niet te overtuigen en mag het nu in Frankrijk proberen. Hij tekent een contract van 4,5 jaar bij de Ligue 1-club.

Hoeveel geld met de transfer gemoeid gaat is nog niet helemaal concreet. Het zou volgens de Franse media gaan om een transfersom tussen de 15 en 20 miljoen euro. PSV krijgt in dat geval 3,75 procent van het transferbedrag, plus een opleidingsvergoeding van ruim een half miljoen euro. In totaal gaat het vermoedelijk om dik een miljoen euro.



Bij een transfer vervallen de bonusafspraken van PSV en Manchester United, meldt de clubwatcher van het Eindhovens Dagblad, Rik Elfrink, op Twitter.



De transfer hing al enige tijd in de lucht . De verwachtingen van PSV-fans waren hooggespannen toen de meervoudig international vanuit Eindhoven naar Manchester vertrok, maar Depay wist de verwachtingen in Engeland nooit echt waar te maken.Sterker nog, Depay stond dit seizoen maar één keer in de basis bij Manchester United. En dat was niet in de competitie, maar in een bekerduel. Meestal zat hij er op de bank of op de tribune. Depay gaf onlangs dan ook aan weg te willen . Daar lijkt de club nu gehoor aan te geven.Naar verluidt kreeg PSV zo'n dertig miljoen euro voor de verkoop van Depay, die nog altijd geldt als het grootste talent dat de jeugdopleiding de afgelopen jaren heeft opgebracht.