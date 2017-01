Vrachtwagen vliegt uit bocht op afrit A58 bij Ulvenhout, chauffeur vast in cabine

ULVENHOUT - Op de afrit van de A58 bij Ulvenhout is woensdagavond een vrachtwagen uit de bocht gevlogen waarna het voertuig kantelde. De chauffeur zit nog vast in de cabine.

De brandweer en ambulance zijn ter plaatse om hulp te verlenen. Ook een traumahelikopter is opgeroepen. Het is niet duidelijk hoe ernstig de verwondingen van de chauffeur zijn.



De afrit is afgesloten voor het verkeer. De aanleiding van het ongeluk is nog onbekend.