Jongen eet broodje in bus en wordt door 13 agenten overmeesterd [FILMPJE]

TILBURG - Een ruzie over een broodje in de bus bij station Tilburg Universiteit is woensdag uitgelopen op een arrestatie waarbij dertien agenten betrokken waren. Het incident werd gefilmd door andere passagiers in de bus en op Facebook geplaatst. De beelden zijn inmiddels al 300.000 keer bekeken en ruim 4000 keer gedeeld.

De jongen stapte de bus in met een broodje, terwijl het verboden is om te eten in de bus. De buschauffeur sprak hem hierop aan en zei niet verder te rijden totdat hij het broodje weg had gelegd, zo schrijft een medepassagier op Facebook. De chauffeur wachtte tien minuten en waarschuwde daarna de politie.



Dertien politieagenten

Drie agenten probeerden de jongen aan te houden, maar hij verzette zich. Uiteindelijk kwamen er nog tien agenten op de ruzie af en werd de broodjeseter bij de bushalte tegen de grond gewerkt.



Op Facebook reageren mensen furieus op het optreden van de politie. Maar er zijn er ook die vinden dat regels nageleefd moeten worden.