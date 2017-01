Moeite met tellen bij darten? Met deze uitvinding is dat voorbij

ROSMALEN - Een lekker potje darten in de kroeg. Maar je bent te dronken om nog fatsoenlijk te tellen. Of je hebt er simpelweg geen zin. MasterDarts uit Rosmalen heeft samen met een Taiwanees bedrijf een dartbord bedacht dat automatisch telt.

De dartcomputer bestaat al langer. Maar je speelt dan met zogenaamde softdarts. Het bijzondere van de dartcomputer van MasterDarts is dat je op een echt dartbord speelt. "Drie camera's registreren precies in welk vakje de pijl terecht is gekomen", zegt Frank van Creij van MasterDarts.



Wereldwijd spelen

"Het is gewoon veel makkelijker", vertelt Van Creij verder. "Je hebt geen discussies meer over de stand. En je hoeft niet meer uit te vechten wie moet schrijven."





Maar de machine kan meer, zegt Van Cerij. "Je kan zelfs een wedstrijd spelen tegen iemand aan de andere kant van de wereld, zonder dat je naar elkaar hoeft te reizen."Maar haalt het niet een beetje de charme weg van het schrijven van de standen op het bord? "Ja, een beetje wel", zegt een fanatiek darter in café De Bergen in Rosmalen waar de eerste kasten staan."Maar", zegt de darter, "Maar er zijn genoeg mensen die naar de kroeg komen om een potje te spelen en een pilsje te drinken. Die hoeven dan niet meer te tellen."Volgens Frank de Creij worden in april de eerste tachtig dartcomputers in onder andere China, Canada en de VS geplaatst.