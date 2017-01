Ruben Nicolai schenkt Tonnie uit Geffen twee zwarthalszwanen na diefstal: 'Fantastisch!'

GEFFEN - Radeloos van verdriet was hij, Tonnie Heesakkers uit Geffen. In november gingen dieven er met zijn koppeltje zwarthalszwanen vandoor. Ook de drie jongen namen ze mee uit de vijver van de tuin. Woensdagavond werd Tonnie tot tranen toe geroerd in de tv-uitzending Staatsloterij: Puur Geluk van RTL. Presentator Ruben Nicolai had namelijk een grote verrassing voor hem.

Tonnie had de zwanen al tien jaar, ze waren zijn lust en leven. "Ik had er echt een band mee", vertelt hij. "Ieder voorjaar maakte ik zelfs het nest klaar voor het vrouwtje. Zij controleerde dan vervolgens of ik het wel goed had gedaan."



Toen de Geffenaar begin november ontdekte dat de vijver leeg was, was hij er kapot van. "Voor die dieven gaat het om een paar centen, maar mij raakte het midden in mijn hart." Hij plaatste een oproep op Marktplaats, maar hij zag zijn geliefde vogels niet meer terug.



De programmamakers van Puur Geluk hadden een mooi cadeau voor de zwanenliefhebber in petto. In de uitzending kwam de vijver van Tonnie in beeld. "Kijk maar eens goed", zei Nicolai, waarna er twee zwarthalszwanen naar de kant waggelden en in het water sprongen. Tonnie was dolblij. "Fantastisch!", reageerde hij geƫmotioneerd.