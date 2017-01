Auto belandt in tuin na botsing in Eindhoven, twee gewonden

EINDHOVEN - Bij een ongeluk op de kruising Europalaan/Admundsenlaan in Eindhoven is een auto woensdagavond in de tuin van een huis terechtgekomen. Twee auto's botsten op de kruising tegen elkaar, waarna een van de voertuigen in de tuin tot stilstand kwam.

Twee personen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De auto's raakten flink beschadigd. De oorzaak van het ongeluk is niet duidelijk.