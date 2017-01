Vrouw verdwaalt met auto en wordt onderkoeld teruggevonden

DEN BOSCH - Een vrouw is woensdagavond rond kwart over negen onderkoeld aangetroffen in de buurt van het Máximakanaal tussen Den Bosch en Den Dungen, nadat ze vermoedelijk was verdwaald.

De vrouw raakte bij het Orionpad met haar auto van de weg en kwam net langs de waterkant tot stilstand. Vervolgens is ze uit de auto gestapt en te voet verder gegaan. Daarna raakte ze onderkoeld door de kou.



Verlaten auto

Een voorbijganger zag de verlaten auto enkele centimeters van het kanaal staan en waarschuwde de hulpdiensten dat er mogelijk iemand in het water lag. De politie, de brandweer van Berlicum en een duikteam van de brandweer in Den Bosch kwamen vervolgens ter plaatse.



Op het moment dat het duikteam het water in wilde gaan, ontdekte politieagenten enkele honderden meters verderop de vrouw. Ze is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Een bergingsbedrijf heeft de auto weggesleept.