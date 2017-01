'77-jarige pillenkoning van Wernhout opgepakt voor megacocaïnevondst Hazeldonk'

WERNHOUT - Een van de drie mannen die vorig week op heterdaad werden betrapt bij het uitladen van bijna 4000 kilo cocaïne in Hazeldonk, is de 77-jarige Jan B. uit Wernhout. Volgens De Telegraaf is deze 'drugsopa' geen onbekende in de wereld van harddrugs: de afgelopen jaren is hij al vaker opgepakt in verschillende drugszaken.

Na een tip van de Belgische douane vond de Nederlandse douane afgelopen vrijdag 4000 kilo coke tussen een lading bananen, de grootste vangst ooit in onze provincie. Drie mannen werden aangehouden, terwijl ze de lading uit een vrachtwagen aan het laden waren. Naast Jan B. werd volgens De Telegraaf ook zijn kleinzoon opgepakt.



In het grensdorp is B. geen onbekende. "Jan kent de gevaarlijkste criminelen van Nederland. Ze noemen hem de 'pillenkoning van Wernhout', zegt een dorpsgenoot tegen de krant. Geen onterechte titel, zo blijkt uit onderzoek van de krant: In 2013 werd er een xtc-lab ontdekt op zijn compex. En in 2009 werd hij veroordeeld, omdat hij lid was van een xtc-bende.