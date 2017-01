We hebben het vandaag over een ruzie om geld en een arrestatie om een broodje

EINDHOVEN - Er staat vandaag een bijzondere rechtszaak op de rol over 70.000 euro die verdwenen is na de dood van een man. En er wordt volop gesproken over een jongen die een broodje in een bus wilde eten, dat niet mocht en zich daar tegen verzetten. Zijn arrestatie door een horde agenten werd vastgelegd op beeld.

Wat gaat vandaag het nieuws bepalen?







Een ruzie over een broodje in de bus bij station Tilburg Universiteit is woensdag uitgelopen op een arrestatie waarbij dertien agenten betrokken waren. Het incident werd gefilmd door andere passagiers in de bus en op Facebook geplaatst. De beelden zijn inmiddels al 300.000 keer bekeken en ruim 4000 keer gedeeld.

Een vrouw zegt 70.000 euro in de kist van haar vader te hebben gedaan bij zijn crematie. Het OM verdenkt haar van diefstal. De 60-jarige broer van de vrouw eist zijn deel van de erfenis op. Vandaag dient de rechtszaak.

We mogen kijken in het nieuwe studentenhotel in Eindhoven. Dat moet er goed uitzien, want de huur is duizend euro per maand.

Radeloos van verdriet was hij, Tonnie Heesakkers uit Geffen. In november gingen dieven er met zijn koppeltje zwarthalszwanen vandoor. Ook de drie jongen namen ze mee uit de vijver van de tuin. Woensdagavond werd Tonnie tot tranen toe geroerd in de tv-uitzending Staatsloterij: Puur Geluk van RTL. Presentator Ruben Nicolai had namelijk een grote verrassing voor hem.

Een foto van een balkon vol hondenpoep in Helmond maakt de tongen los op de populaire videowebsite Dumpert. Op de foto is een hond van de bewoner van een appartement te zien. Daar omheen zitten de tegels vol met uitwerpselen van de hond. Het gaat om een balkon in de wijk Rijpelberg in Helmond.

In Etten-Leur zijn de afgelopen weken tientallen auto's bekrast.